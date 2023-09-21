В деле об издевательствах над животными в Павлограде случился неожиданный поворот

В сети мнения насчет поступка военного разделились

Семью девочки из Павлограда, которая издевалась над животными, посетил украинский военный. Он забрал животных, однако зоозащитники такой поступок не оценили.

Об этом заявили в организации UAnimals. Зоозащитники назвали действия военного самосудом и выступили за то, что судьбу животных должна была решать полиция.

После огласки в медиа неравнодушный аэроразведчик Артур Гаспарян с позывным "Джигит" отыскал девочку и забрал кота и собаку, которых та избивала на камеру. Зоозащитники заявили, что изымать животных из опасной среды обитания военный не имел права — это самосуд, нужно было дождаться действия полиции. К тому же они переживают за эмоциональное состояние живодерки, ведь в этот момент дома была только девочка и ее бабушка и такие события могли "травмировать ее еще сильнее".

При этом UAnimals сообщает, что местные зоозащитники из павлоградской общественной организации "Лига защиты животных Шанс" пытались подать заявление в полицию, но приняли его не сразу. Лишь после шума в меди правоохранители согласились заняться этим делом.

Также, по информации UAnimals, военный якобы увез животных к линии фронта.

"Военный забрал животных и увез в неизвестном направлении. Судьба животных неизвестна. Из видео, которые военный публикует в соцсетях, можно предположить, что животные сейчас у линии фронта. Такое "изъятие" животных мы считаем противоправными и опасными для их жизни. Мы призываем соблюдать законы Украины и действовать в их рамках", — сказано в заявлении организации.

Позже они уточнили, что сумели связаться с военнослужащим и он рассказал, что оказывается не просто забрал животных, а выкупил их. Про этот факт семью живодерки умолчала. Также известно, что полиция уже составила протокол на родителей несовершеннолетней и им грозит штраф 850—1700 гривен за невыполнение родительских обязанностей.

Даже после того, как зоозащитники пообщались с военнослужащим, они продолжают настаивать на том, что он не имел права спасать животных и они должны были и дальше жить рядом с обидчицей, пока полиция бы не приняла необходимых мер. При этом они настаивают, что издевательство над животными недопустимо.

"Мы как никто другой знаем, что полиция и суд часто не работают должным образом. И понимаем, что это приводит к тому, что люди должны решать проблемы сами. Однако если мы хотим это изменить, нужно давить на систему и потребовать от полиции должной и быстрой работы. Жестокость к животным должна быть наказана, а если она является следствием болезни, человеку должна быть предоставлена профессиональная помощь", — отметили в UAnimals.

Военнослужащий Артур Гаспарян также отреагировал на пост зоозащитной организации. В своем Instagram он записал видео, в котором показал доказательства того, что выкупил животных, а не просто отобрал их у ребенка.

"Глобальная проблема в том, что ребенок издевался над животными. Я не совершал самосуд, а предложил бабушке сумму, которая была у меня на карте, и она согласилась отдать животных. Когда я приехал, они сами поставили мне их в машину. Животные какое-то время будут у меня и девочка в любой день с 8 до 9 утра может звонить и общаться с животными на любые темы. После я передам животных волонтеру Снежане, которая устроит их в любящую семью", — заявил "Джигит".

В сети такую позицию зоозащитников не поддержали. Более того, пояснения организации восприняли как попытку оправдаться вместо того, чтобы извиниться. Большинство встали на сторону военного и считают, что он спас животных, даже если увез их с собой ни линию фронта, где вместе с побратимами будет о них заботиться. Однако среди комментаторов были и те, кто поддержал позицию зоозащитников и согласился с тем, что военный совершил самосуд.

Как выяснилось позже, зоозащитники из UAnimals наконец извинились перед военным.

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