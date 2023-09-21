У справі про знущання з тварин у Павлограді стався несподіваний поворот

У мережі думки щодо вчинку військового розділилися

Сім’ю дівчинки з Павлограда, яка знущалася з тварин, відвідав український військовий. Він забрав тварин, проте зоозахисники такий вчинок не оцінили.

Про це заявили в організації UAnimals. Зоозахисники назвали дії військового самосудом і виступили за те, що долю тварин мала вирішувати поліція.

Після розголосу в медіа небайдужий аеророзвідник Артур Гаспарян із позивним "Джигіт" відшукав дівчинку і забрав кота та собаку, яких та била на камеру. Зоозахисники заявили, що вилучати тварин із небезпечного довкілля військовий не мав права — це самосуд, потрібно було дочекатися дії поліції. До того ж вони переживають за емоційний стан живодерки, адже в цей момент удома була лише дівчинка та її бабуся і такі події могли "травмувати її ще сильніше".

При цьому UAnimals повідомляє, що місцеві зоозахисники з павлоградської громадської організації "Ліга захисту тварин Шанс" намагалися подати заяву до поліції, але прийняли її не відразу. Лише після шуму у міді правоохоронці погодилися зайнятися цією справою.

Також, за інформацією UAnimals, військовий нібито відвіз тварин до лінії фронту.

"Військовий забрав тварин і відвіз у невідомому напрямку. Доля тварин невідома. З відео, яке військовий публікує в соцмережах, можна припустити, що тварини зараз біля лінії фронту. Таке "вилучення" тварин ми вважаємо протиправними та небезпечними для їхнього життя. Ми закликаємо дотримуватись. закони України та діяти в їх межах", — сказано у заяві організації.

Пізніше вони уточнили, що зуміли зв’язатися з військовослужбовцем і він розповів, що виявляється не просто забрав тварин, а викупив їх. Про цей факт сім’я живодерки промовчала. Також відомо, що поліція вже склала протокол на батьків неповнолітньої та їм загрожує штраф 850—1700 гривень за невиконання батьківських обов’язків.

Навіть після того, як зоозахисники поспілкувалися з військовослужбовцем, вони продовжують наполягати на тому, що він не мав права рятувати тварин і вони мали й надалі жити поруч із кривдницею, доки поліція не вжила б необхідних заходів. При цьому вони наполягають, що знущання з тварин неприпустимо.

"Ми як ніхто інший знаємо, що поліція та суд часто не працюють належним чином. І розуміємо, що це призводить до того, що люди повинні розв'язувати проблеми самі. Однак якщо ми хочемо це змінити, потрібно тиснути на систему і вимагати від поліції належної та швидкої роботи. Жорстокість до тварин має бути покарана, а якщо вона є наслідком хвороби, людині має бути надано професійну допомогу", — зазначили в UAnimals.

Військовослужбовець Артур Гаспарян також відреагував на посаду зоозахисної організації. У своєму Instagram він записав відео, де показав докази того, що викупив тварин, а не просто відібрав їх у дитини.

"Глобальна проблема в тому, що дитина знущалася з тварин. Я не робив самосуд, а запропонував бабусі суму, яка була у мене на карті, і вона погодилася віддати тварин. Коли я приїхав, вони самі поставили мені їх у машину. Тварини яке- той час будуть у мене і дівчинка будь-якого дня з 8 до 9 ранку може телефонувати і спілкуватися з тваринами на будь-які теми. Після я передам тварин волонтеру Сніжані, яка влаштує їх у сім'ю, що любить", — заявив "Джигіт".

У мережі таку позицію зоозахисників не підтримали. Більш того, пояснення організації сприйняли як спробу виправдатися замість вибачення. Більшість стали на бік військового і вважають, що він врятував тварин, навіть якщо відвіз їх із собою ні лінію фронту, де разом із побратимами піклуватиметься про них. Проте серед коментаторів були й ті, хто підтримав позицію зоозахисників та погодився з тим, що військовий скоїв самосуд.

Як з'ясувалося пізніше, зоозахисники з UAnimals врешті вибачилися перед військовим.

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