У Дніпрі жінка викинула з вікна собаку: причина дивна

Містянку було ушпиталено до психіатричної лікарні

Днями у Дніпрі жінка викинула собаку з вікна п'ятого поверху. Інцидент стався на проспекті Олександра Поля.

Усе це відбувалося на очах інших містян. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

На місце події оперативно приїхали патрульні. Правоохоронці виявили на асфальті ледве дихаючу тваринку, схожу на чихуахуа. Її відвезли у клініку. Але собака, на жаль, померла.

Жінку, яка викинула собаку з вікна, затримали. Під час спілкування з господаркою тваринки в неї було виявлено захворювання з ознаками шизофренії. Громадянка заявила, що позбавилася тварини, бо та — "полукровка". Містянку було ушпиталено до психіатричної лікарні.

В той же час, як повідомляє Дніпро. Інфо, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Видання підтверджує факт госпіталізації жінки.

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