У Києві підірвали притулок для тварин: у палаючому будиночку загинули десятки кішок (фото та відео)

Попередньо загинули чи постраждали близько 60 тварин

У Києві невідомі підірвали "Котобазу" — обладнаний будинок для котів і кішок на Теремках, в якому проживала велика кількість тварин. Внаслідок події загинуло багато пухнастих мешканців цього будиночка, а тих, яким дивом вдалося вижити, відвезли до реанімації.

Інцидент трапився увечері 23 вересня, у дворі будинку за адресою вулиця Академіка Заболотного, 76а, де у бойлерній і було обладнано "Котобазу". Увечері в цьому місці пролунав вибух, після чого почалася сильна пожежа. Інформацію про подію повідомили в одному з місцевих Telegram-каналів, опублікувавши відповідні фото та відео, а також підтвердила столична зоозахисниця.

"Попередньо загинуло/постраждало близько 60 тварин. На місці поліція, пожежники, небайдужі люди. Жінка, яка дбала про котів, раніше повідомляла про погрози й писала заяву в поліцію", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважно серед загиблих тварин — кошенята. Поранених котів вдалося знайти та відвезти до ветеринарної клініки, де частину з них вдалося врятувати. Деякі знаходяться у реанімації. На щастя, у будівлі перебували не всі тварини. Частина їх бігала у дворі.

Водночас 24 канал цитує слова місцевої мешканки: "У перші секунди, як почулися вибухи й з’явилося полум’я, якийсь чоловік дуже голосно лаявся і кричав "під ***с", тому це хтось підпалив та його бачили".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як із зоопарку "Казкова діброва" дивом вдалося врятувати деяких тварин після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС.