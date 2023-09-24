В Киеве подорвали приют для животных: в горящем домике погибли десятки кошек (фото и видео)

Предварительно погибли или пострадали около 60 животных

В Киеве неизвестные подорвали "Котобазу" — оборудованный дом для котов и кошек на Теремках, в котором проживало большое количество животных. В результате происшествия погибло много пушистых обитателей этого домика, а тех, которым чудом удалось выжить, увезли в реанимацию.

Инцидент случился вечером в 23 сентября, во дворе дома по адресу улица Академика Заболотного, 76а, где в бойлерной и была оборудована "Котобаза". Вечером в этом месте прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Информацию о происшествии сообщили в одном из местных Telegram-каналов, опубликовав соответствующие фото и видео, а также это подтвердила столичная зоозащитница.

"Предварительно погибли/пострадали около 60 животных. На месте полиция, пожарные, неравнодушные люди. Женщина, которая заботилась о котах, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном среди погибших животных — котята. Раненых котов удалось найти и отвезти в ветеринарную клинику, где часть из них удалось спасти. Некоторые находятся в реанимации. К счастью, в здании находились не все животные. Часть их них бегала во дворе.

В то же время 24 канал цитирует слова местной жительницы: "В первые секунды, как послышались взрывы и появилось пламя, какой-то мужчина очень громко ругался и кричал "под***с", поэтому это кто-то поджег и его видели".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как из зоопарка "Казкова диброва" чудом удалось спасти некоторых животных после того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.