Подать лапу помощи: будет ли Украине полноценное донорство крови животных

Идея чрезвычайно важна, ведь она может спасти немало четырехлапых жизней.

Для многих украинцев домашние питомцы — это больше, чем просто животные. Они становятся членами нашей семьи, дарят верность и безграничную любовь. Однако их жизни могут угрожать вирусные болезни, отравления, аварии на дорогах и даже укусы клещей. Во многих случаях, чтобы спасти своих пушистых членов семьи, нужно своевременно оказать им медицинскую помощь. А иногда последней надеждой на спасение становится переливание крови.

Ранее в большинстве городов Украины такие процедуры были малоизвестны или недоступны, поэтому часто владельцы животных искали доноров самостоятельно. Обычно это происходило через знакомства и запросы в сообществах и, к сожалению, этот процесс весьма затратен по времени.

Однако недавно украинские ветеринары и волонтеры решились изменить ситуацию и объединиться в глобальной платформе для переливания крови животных. Об этом сообщило всеукраинское гуманистическое движение UAnimals.

"Телеграф" рассказывает, как и где в Украине работает донорство для животных и насколько этично пренебрежение интересов животных в контексте переливания крови?

Как работает алгоритм донорства

Люди не могут являться донорами для животных. Коты могут быть донорами только для кошек, а собаки для собак (в редких критических случаях собачью кровь могут перелить коту). Особыми требованиями являются:

полная вакцинация;

отсутствие хронических заболеваний;

вес от 25 кг и возраст от двух до семи лет – для собак;

вес от 4,5 кг и возраст от двух до шести лет – для кошек.

Донорство – это несложная процедура и предполагает простые шаги. Сначала нужно заполнить анкету, рассказать о себе и своем животном; указать, ищете ли донора или готовы им стать? Как только появится потребность в крови или найдется донор для вашего животного – вам придет уведомление. Если ваше животное готово оказать лапу помощи, вам нужно подтвердить это и получить контакт друга, которому вы нужны. После этого останется посетить клинику и провести все процедуры.

Дарение крови животному – гуманная инициатива или эксплуатация?

Ранее в Украине было всего несколько локальных банков крови. Теперь у нас работает глобальная инициатива, поэтому присоединиться могут даже самые маленькие населенные пункты. К платформе присоединилось 164 донора из 47 городов Украины. А с 1 сентября начали принимать заявки от ищущих доноров. Сама процедура безвозмездна. Однако в некоторых локальных банках крови предлагают финансовое вознаграждение за дарение крови.

Сама идея чрезвычайно важна, ведь она может спасти немало жизней. Однако некоторые владельцы четырехлапых видят в ней негуманный подход, ведь животные не могут ответить, желают ли быть донорами.

"Телеграф" обратился к зооюристу с вопросом об этичности этой практики. Как пояснила вице-президент АЗОУ Марина Суркова, важную роль играют права животных.

— Согласно законодательству животные — это вещь. То есть они не субъекты, а лишь объекты права. Их можно продавать, дарить, покупать и т.д. Поэтому у животного никто никогда не спрашивает — хочет ли он быть собственностью того или иного владельца, или не хочет. Вопрос действительно этический, но к животным он, к сожалению, пока не работает, — говорит зооюрист.

По словам специалиста, законов или нормативов, регулирующих донорство животных в Украине, нет. Есть только закон о защите животных от жестокого обращения. И там прописаны основные положения, защищающие животных, но о донорстве там речь не идет.

— Поэтому я смотрю на эту ситуацию еще с личной точки зрения, как зоозащитница. Например, я считаю, что такая процедура должна быть безплатной. Ведь люди начнут использовать животных для наживы, эксплуатации и зарабатывания денег. В случае, если такая процедура безвозмездна, то она будет проводиться исключительно в случае спасения животных, — подчеркивает Марина Суркова.

При этом в Киеве, например, действует частная ветклиника Зоолюкс, у которой есть собственный банк крови. Здесь владельцы животных, участвующих в процедуре донорства, получают финансовое вознаграждение.

"Телеграф" обратился к представителям клиники, чтобы узнать, контролируют ли они такие выплаты.

— Люди действительно получают деньги и могут делать с ними все, что захотят. Они могут оставить их себе, забросить на карту своего любимца в нашей сети или отправить на благотворительность. Не злоупотребляют ли люди животными, скажу: перед каждой сдачей крови животных осматривают и им делают анализ крови, чтобы понять, восстановился ли донор после прошлой процедуры. Если результаты анализов нам не нравятся, мы говорим владельцу, что нужно подождать. Или если есть какие-то вопросы по общему состоянию животного.

Мы должны быть уверены, что донор крови клинически здоров по всем параметрам. Люди не могут принести для донорства плохо выглядящего кота которому плохо, — говорит руководитель банка крови ПК "Зоолюкс" Мария Якимчук.

В итоге, суть такой политики состоит в том, что процедура донорства очень нужна. А финансовый стимул способствует более эффективному поиску доноров. Однако многое зависит от моральных ценностей, исповедуемых как владельцами клиник, так и владельцами животных.