Счет жертв идет на сотни: в Марокко произошло мощнейшее землетрясение (фото, видео)

Сильнее всего толчки ощущали в Марракеше

В Марокко в результате сильного землетрясение погибли сотни человек. Подземные толчки магнитудой 6,8 балла были зафиксированы в горах Высокого Атласа.

Как пишет Reuters, здесь разрушено много зданий. Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что по состоянию на утро 9 сентября погибло по меньшей мере 296 человек.

Как сообщили в Геологической службе США, землетрясение было зафиксировано на относительно небольшой глубине — 18,5 км. В то же время немецкие специалисты отмечали, что оно произошло на глубине 27 км.

Помимо погибших, еще 153 человека получили различные травмы. Сильнее всего толчки ощущали в Марракеше. Там были зафиксированы полные разрушения некоторых зданий.

По данным местных СМИ, в результате подземных толчков разрушения получили исторические достопримечательности в крупных городах.

Местные власти говорят, что большая часть смертей граждан произошла в труднодоступных горных районах, куда было сложно добраться спасателям. Там рухнули многие дома.

Также в МВД сообщили, что в основном разрушения зафиксированы за пределами городов и поселков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в июне мощное землетрясение произошло во Франции. В результате были повреждены дома, ранены люди.