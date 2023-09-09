Рахунок жертв іде на сотні: у Марокко стався потужний землетрус (фото, відео)

Найсильніше поштовхи відчували в Марракеші

У Марокко внаслідок сильного землетрусу загинули сотні людей. Підземні поштовхи магнітудою 6,8 бала було зафіксовано у горах Високого Атласу.

Як пише Reuters, тут зруйновано багато будівель. Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що станом на ранок 9 вересня загинуло щонайменше 296 людей.

Як повідомили у Геологічній службі США, землетрус був зафіксований на відносно невеликій глибині – 18,5 км. У той же час, німецькі фахівці зазначали, що воно сталося на глибині 27 км.

Крім загиблих, ще 153 особи отримали різні травми. Найсильніше поштовхи відчували в Марракеші. Там було зафіксовано повні руйнування деяких будівель.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок підземних поштовхів руйнування здобули історичні пам’ятки у великих містах.

Місцева влада каже, що більша частина смертей громадян сталася у важкодоступних гірських районах, куди було складно дістатися рятувальникам. Там звалилися багато будинків.

Також у МВС повідомили, що здебільшого руйнування зафіксовано за межами міст та селищ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у червні потужний землетрус стався у Франції. В результаті було пошкоджено будинки, поранено людей.