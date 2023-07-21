Землетруси сюрпризом не будуть: вчені знайшли спосіб передбачати катаклізми

У майбутньому людей попереджатимуть про наближення землетрусів

Землетруси є одним з найбільш руйнівних стихійних лих, які багато сотень років завдають шкоди людству. Попри це, точного методу попередження про підземні поштовхи так і не було винайдено. Втім, ситуація може невдовзі змінитись.

Як повідомляє Space, двоє вчених з Інституту досліджень розвитку та Університету Лазурного берега у Франції виявили, що супутники GPS теоретично можуть за кілька годин попередити про майбутнє лихо.

Вони виявили, що тисячі станцій розташованих по всьому світу кожні п’ять хвилин записують свої нові координати через супутники GPS, що дозволяє відстежити навіть незначні рухи Землі.

Вибравши як точку спостереження місця, які розташовані навколо відомих місць землетрусів з магнітудою 7 і вище, вчені проаналізували, як їхнє положення змінювалося протягом 48 годин до події, а також зіставили ці дані з розрахунковими показниками руху землі під час землетрусу.

Як виявилося, ці показники часто починали збігатися за дві години до початку активних підземних поштовхів.

В цей час рано говорити про те, що дослідники знайшли той самий сигнал-"провісник", оскільки для більш глибокого аналізу людям потрібна апаратура в 50 разів чутливіших за наявні супутники GPS.

Однак дослідження показує, що в майбутньому люди можуть знайти можливість збільшити угруповання супутників на орбіті і тим самим захистити себе від наслідків руйнівних підземних поштовхів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно вчені повідомили, що Африка в далекому майбутньому може розколотися на два континенти, а виявлений у 2005 році розкол стане місцем, де знаходитиметься новий океан.