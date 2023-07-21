Землетрясения сюрпризом не будут: ученые нашли способ предсказывать катаклизмы

В будущем людей будут предупреждать о приближении землетрясений

Землетрясения являются одним из наиболее разрушительных стихийных бедствий, которое многие сотни лет наносят ущерб человечеству. Несмотря на это точного метода предупреждения о подземных толчках так и не было изобретено. Впрочем, ситуация может вскоре измениться.

Как сообщает Space, двое ученых из Института исследований развития и Университета Лазурного берега во Франции обнаружили, что спутники GPS теоретически могут за несколько часов предупредить о грядущем бедствии.

Они обнаружили, что тысячи станций расположенных по всему миру каждые пять минут записывают свои новые координаты через спутники GPS, что позволяет отследить даже самые незначительны движения Земли.

Выбрав в качестве точки наблюдения места, которые расположены вокруг известных мест землетрясений с магнитудой 7 и выше, ученые проанализировали, как их положение менялось в течение 48 часов до происшествия, а также сопоставили эти данные с расчетными показателями движения земли во время землетрясения.

Как оказалось эти показатели зачастую начинали совпадать за два часа до начала активных подземных толчков.

В настоящее время рано говорить о том, что исследователи нашли тои самый сигнал-"предвестник", поскольку для более глубокого анализа людям нужна аппаратура в 50 раз чувствительней имеющихся спутников GPS.

Однако исследование показывает, что в будущем люди вполне могут найти возможность увеличить группировку спутников на орбите и тем самым защитить себя от последствий разрушительных подземных толчков.

Как сообщалось ранее, недавно ученые сообщили, что Африка в далеком будущем может расколоться на два континента, а обнаруженный в 2005 году раскол станет местом, где будет находиться новый океан.