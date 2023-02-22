Придется переписывать учебники: внутри Земли нашли еще одно ядро

Найденный шар имеет диаметр около 1300 км

Похоже людям придется пересмотреть свои убеждения о строении Земли, поскольку во внутреннем ядре нашей планеты удалось найти еще одно ядро поменьше.

Как говорится в исследовании австралийских ученых, обнародованном в Nature Communications, найти внутренний шар позволили сейсмические волны, которые были порождены землетрясениями.

Согласно современным убеждениям Земля состоит из коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра. Считается, что последнее представляет собой шар из железа и никеля диаметром примерно 2500 километров, однако теперь исследователи заявили, что внутри него есть еще одно ядро поменьше, диаметром около 1300 км.

Для того чтобы обнаружить сокрытое ядро, ученые следили за "эхом" от сейсмических волн, которые отражались от ядра.

Сейсмические Р-волны, идущие под углом в 50° к оси вращения Земли, оказались на 4% медленнее, чем сходные волны под другими углами. Это позволило предположить, что в самом центре Земли есть ядро поменьше, которое в основном состоит из железа, а вот никеля в нем не так уж и много.

Лучами показаны сейсмические волны, которые помогли найти еще одно ядро

Как сообщалось ранее, накануне геофизики из Китая сообщили, что внутреннее ядро Земли остановилось, а затем начало вращаться в обратную сторону.