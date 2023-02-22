Доведеться переписувати підручники: усередині Землі знайшли ще одне ядро
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Знайдена куля має діаметр близько 1300 км.
Схоже людям доведеться переглянути свої переконання про будову Землі, оскільки у внутрішньому ядрі нашої планети вдалося знайти ще одне менше ядро.
Як йдеться у дослідженні австралійських учених, оприлюдненому в Nature Communications, знайти внутрішню кулю дозволили сейсмічні хвилі, які були породжені землетрусами.
Відповідно до сучасних переконань Земля складається з кори, мантії, зовнішнього ядра та внутрішнього ядра. Вважається, що останнє являє собою кулю із заліза і нікелю діаметром приблизно 2500 кілометрів, проте тепер дослідники заявили, що всередині нього є ще одне менше ядро, діаметром близько 1300 км.
Для того, щоб виявити приховане ядро, вчені стежили за "луною" від сейсмічних хвиль, що відбивалися від ядра.
Сейсмічні Р-хвилі, що йдуть під кутом 50° до осі обертання Землі, виявилися на 4% повільнішими, ніж подібні хвилі під іншими кутами. Це дозволило припустити, що в самому центрі Землі є менше ядро, яке в основному складається з заліза, а ось нікелю в ньому не так вже й багато.
Як повідомлялося раніше, напередодні геофізики з Китаю повідомили, що внутрішнє ядро Землі зупинилося, а потім почало обертатися у зворотний бік.