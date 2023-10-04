"Неужели и сюда дрон долетел?": в Красноярске вспыхнул мощный пожар на крупном заводе (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Огонь охватил 50 квадратных метров
Кроме того, что минувшей ночью беспилотники не давали спать жителям Белгородской и Брянской областей, неспокойно было и в Красноярске. Там вспыхнул мощный пожар на территории Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа).
По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Красноярск".
По данным МЧС рф на территории завода загорелся трансформатор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Почему мог загореться трансформатор не уточняется.
В сети публикуют видео пожара. В небо поднимается мощный столб густого черного дыма, полыхает пламя.
Стоит отметить, что кратчайшее расстояние (по воздуху) от Украины до Красноярска составляет чуть больше 4 тысяч километров. Однако местные жители допускают, что причиной пожара мог стать беспилотник.
"Неужели и до нас беспилотник долетел", — пишет один из них в обсуждении под видео пожара.
Для справки: Красноярский алюминиевый завод считается вторым крупнейшим алюминиевым заводом в мире. КрАЗ производит 27 % всего производимого в россии алюминия и 1,6 % мирового производства.
Как сообщал "Телеграф", утром 20 сентября на топливном резервуаре в Сочи вспыхнул пожар. Его причиной стал удар дрона.