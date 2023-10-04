Росіянам було не до сну: одразу дві області рф атакували дрони (відео)

Влада традиційно відзвітувала, що всі цілі нібито збиті

У ніч на середу, 4 жовтня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, влада заявила про роботу ППО. Неспокійно було і в Брянську, там теж "хазяйнували" безпілотники.

Місцеві Telegram-канали публікували відео гучних звуків вибухів у Бєлгороді, які розбудили росіян минулої ночі. Губернатор Бієлгородської області в’ячеслав гладов заявив про збиття повітряних цілей.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — написав він у Telegram.

Жителі Бєлгорода ділилися у мережі, що вони прокинулися від сильних вибухів. Вони писали, що їх було щонайменше два і було "дуже голосно". Нібито вони лунали у районі телецентру.

Крім того, вибухи минулої ночі розбудили й мешканців Брянська. Вони повідомили у соцмережах, що чули кілька сильних "хлопка" прямо над своїми будинками. Росіяни опублікували відео, на якому чути звук вибуху.

Звучав сигнал тривоги й у центрі москви. Раніше в МНС росії повідомляли, що по всій рф 4 жовтня проведуть перевірку систем оповіщення.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 1 жовтня росію також масово атакували дрони. Тоді тривожно було у Сочі та Смоленську.