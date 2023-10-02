Депутат у росії зробив скандальне зізнання про кадирівців, але одразу здав назад

Висловлювання депутата викликало невдоволення у росіян

Російський депутат і лідер руху "Патріоти росії" геннадій семігін буквально визнав, що кадировці на фронті використовуються як загороджувальних загонів для російських окупантів, які намагаються розбігатися на полі бою. Росіяни вже встигли висловити невдоволення його заявами.

На статтю пресслужби всеросійського громадського руху "Патріоти росії", в якій і було висловлювання семігіну, звернув офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін. Відповідну посаду він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Якби кожен солдат відстоював свої ідеали також безкомпромісно, як син рамзана ахматовича (кадирова, — Ред.), то, можливо, батальйону Ахмат не довелося б стусанами розганяти солдатів Росії на полі бою", — сказав семігін.

Варто зазначити, що ще у вересні минулого року спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк говорила про те, що підрозділи з Чечні використовують як загороджувальні загони для російських окупантів на передовій. Тобто вони стежать, щоб передові російські сили не намагалися відходити назад і повертатися на вихідні позиції.

"Також він фактично поставив за приклад російським солдатам адама кадирова, який героїчно побив беззбройну людину в СІЗО", — написав Ігаль Левін.

В цьому випадку йдеться про ситуацію з 15-річним сином рамзана кадирова адамом. Так, раніше глава Чечні опублікував відео, на якому його син побиває заарештованого у рф за звинуваченням у спаленні Корану Микиту Журавеля. Він завдає йому ударів кулаками, а потім кидає на підлогу, готуючись продовжувати побиття. Хто знімав цей п’ятисекундний ролик – невідомо. Водночас сам рамзан кадиров заявляє, що пишається вчинком сина. Потерпілого він називає "пособником спецслужб України",

Реакція росіян на заяву геннадія семігіна

У соціальних мережах росіяни висловили свою думку щодо статті "Патріотів росії", де семігін висловився щодо солдатів рф, що воюють на території України. Вони, м’яко кажучи, висловили невдоволення через те, що депутат буквально назвав окупантів трусами.

У зв’язку з цим у Росії вирішили звернутися до Генпрокуратури, Слідчого комітету та адміністрації диктатора володимира путіна.

Відповідь семігіна на хейт у мережі

Не довелося довго чекати й на відповідь самого семігіна після того, як у мережі на нього впала купа негативних коментарів. У своєму Telegram-каналі він опублікував пост, у якому спробував виправдатись. Виходячи з його слів, сайт зламали, і він такого не говорив.

"Щодо мене було здійснено диверсію і нахабну спробу дискредитувати як особисто мої погляди, так і в цілому ідеологію патріотизму. Було зламано сайт Всеросійського громадського руху "Патріоти росії". Зловмисники не просто обрушили ресурс, а розмістили фейкове повідомлення від імені пресслужби руху із провокаційними оцінками участі російського солдата у спеціальній військовій операції", — написав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після скандалу зі побиттям син кадирова опублікував у забороненій в Росії соціальної мережі Instagram пост з цікавим підписом.