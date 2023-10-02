Депутат в россии сделал скандальное признание о кадыровцах, но сразу сдал назад

Высказывания депутата вызвало недовольство у россиян

Российский депутат и лидер движения "Патриоты россии" геннадий семигин буквально признал, что кадыровцы на фронте используются в качестве заградотрядов для российских оккупантов, которые пытаются разбегаться на поле боя. Россияне уже успели выразить недовольство его заявлениями.

На статью пресс-службы всероссийского общественного движения "Патриоты россии", в которой и было высказывание семигина, обратил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Если бы каждый солдат отстаивал свои идеалы также бескомпромиссно, как сын рамзана ахматовича (кадырова, — Ред.), то, возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками разгонять солдат рф на поле боя", — сказал семигин.

Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк говорила о том, что подразделения из Чечни используют в качестве загородительных отрядов для российских оккупантов на передовой. То есть, они следят за тем, чтобы передовые российские силы не пытались отходить назад и возвращаться на исходные позиции.

"Также он фактически поставил в пример российским солдатам адама кадырова, героически избившего безоружного человека в СИЗО", — написал Игаль Левин.

Речь в данном случае идет о ситуации с 15-летним сыном рамзана кадырова адамом. Так, ранее глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного в рф по обвинению в сожжении Корана Никиту Журавеля. Он наносит ему удары кулаками, а затем бросает на пол, готовясь продолжать избиение. Кто снимал этот пятисекундный ролик — неизвестно. В то же время сам рамзан кадыров заявляет, что гордится поступком сына. Пострадавшего он называет "пособником спецслужб Украины",

Реакция россиян на заявление геннадия семигина

В социальных сетях россияне высказали свое мнение насчет статьи "Патриотов россии", где семигин высказался насчет солдат рф, воюющих на территории Украины. Они, мягко говоря, выразили недовольство из-за того, что депутат буквально назвал оккупантов трусами.

В связи с этим в рф решили обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию диктатора владимира путина.

Ответ семигина на хейт в сети

Не пришлось долго ждать и ответа самого семигина после того, как в сети на него свалилась куча негативных комментариев. В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором попытался оправдаться. Исходя из его слов, сайт взломали и он такого не говорил.

"В отношении меня была совершена диверсия и наглая попытка дискредитировать как лично мои взгляды, так и в целом идеологию патриотизма. Был взломан сайт Всероссийского общественного движения "Патриоты России". Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции", — написал депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после скандала с избиением сын кадырова опубликовал в запрещенной в рф социальной сети Instagram пост с интересной подписью.