Оскандалившийся сын кадырова интересно подписал свое новое фото: россияне бесятся, а украинцы смеются

россияне пишут гневные комментарии

После скандала с избиением молодого человека в СИЗО, который публично сжег коран, сын рамзана кадырова адам опубликовал новое фото с интересной подписью. Его он, к слову, выложил в, запрещенной в рф социальной сети Instagram.

25 сентября на его странице появилась новая фотография, где он пишет: "Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться".

Стоит отметить, что после избиения молодого человека в рф серьезно встал этнический вопрос. Многие жители "запоребрика" возмущались тому, что кадыровцы могут безнаказанно бить других россиян. Некоторые даже выходили на пикеты.

Остроту вопроса показывают и последние опросы. Так, например, выглядели промежуточные результаты голосования среди подписчиков официального телеграм-канала ЧГТРК "Грозный".

Так вот, россияне, реагируя на это фото, продолжают возмущаться, а украинцы над ними потешаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что кадыров созвонился с Собчак из-за скандала с сыном. Он подтвердил, что гордится сыном за то, что тот избил человека.