Син кадирова, що оскандалився, цікаво підписав своє нове фото: росіяни бісться, а українці сміються

росіяни пишуть гнівні коментарі

Після скандалу зі побиттям молодика в СІЗО, який публічно спалив коран, син рамзана кадирова адам опублікував нове фото з цікавим підписом. Його він, до речі, виклав у забороненій в росії соціальній мережі Instagram.

25 вересня на його сторінці з’явилася нова фотографія, де він пише: "Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити і обговорювати мене. Але ж ми обоє розуміємо, що при зустрічі ти будеш мені мило посміхатися".

Варто зазначити, що після побиття молодого чоловіка в росії серйозно постало етнічне питання. Багато жителів "запорєбрика" обурювалися тому, що кадировці можуть безкарно бити інших росіян. Дехто навіть виходив на пікети.

Гостроту питання показують й останні опитування. Так, наприклад, виглядали проміжні результати голосування серед підписників офіційного телеграм-каналу ЧДТРК "Грозний".

Так ось, росіяни, реагуючи на це фото, продовжують обурюватися, а українці з них потішаються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кадиров зателефонував Собчак через скандал із сином. Він підтвердив, що пишається сином через те, що той побив людину.