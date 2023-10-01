На росію напали дрони: вибухи пролунали вже в кількох містах (відео)

росіяни впізнали у дронах українські UJ-22

Вранці 1 жовтня росію масово атакували дрони. Літальні апарати були помічені вже у кількох областях.

Про це повідомляють різні Telegram-канали. За їхніми даними, невідомі безпілотники вже долетіли до Сочі та Смоленська.

Губернатор Смоленської області стверджує, що над областю нібито були "подавлені" три "українські" безпілотники літального типу. Пропагандисти з Readovka стверджують, що це були дрони-бомбардувальники UJ-22 із підвісним баком.

"Для атак UJ-22 може використовувати чотири 82-мм міни або еквівалентну за масою вибухівку", — йдеться у повідомленні.

Також пропаганда публікує відео "знищення" одного з дронів. На кадрах можна побачити, що над землею здіймається дим, а в окрузі в автомобілів через звук вибуху спрацювала сигналізація.

Паблік "Кримський вітер" пише, що безпілотники нібито були націлені на місцевий авіаційний завод.

Також дрони прилетіли і до російського міста Сочі. Відео звідти вже з’явилися в мережі. На одному з них можна побачити місце його падіння/удару. Через це було припинено роботу місцевого аеропорту. До речі, за даними місцевих, саме в його районі вибухнув БПЛА.

Результати атаки поки що невідомі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Курську область росії напали невідомі дрони.