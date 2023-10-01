На росію напали дрони: вибухи пролунали вже в кількох містах (відео)
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росіяни впізнали у дронах українські UJ-22
Вранці 1 жовтня росію масово атакували дрони. Літальні апарати були помічені вже у кількох областях.
Про це повідомляють різні Telegram-канали. За їхніми даними, невідомі безпілотники вже долетіли до Сочі та Смоленська.
Губернатор Смоленської області стверджує, що над областю нібито були "подавлені" три "українські" безпілотники літального типу. Пропагандисти з Readovka стверджують, що це були дрони-бомбардувальники UJ-22 із підвісним баком.
"Для атак UJ-22 може використовувати чотири 82-мм міни або еквівалентну за масою вибухівку", — йдеться у повідомленні.
Також пропаганда публікує відео "знищення" одного з дронів. На кадрах можна побачити, що над землею здіймається дим, а в окрузі в автомобілів через звук вибуху спрацювала сигналізація.
Паблік "Кримський вітер" пише, що безпілотники нібито були націлені на місцевий авіаційний завод.
Також дрони прилетіли і до російського міста Сочі. Відео звідти вже з’явилися в мережі. На одному з них можна побачити місце його падіння/удару. Через це було припинено роботу місцевого аеропорту. До речі, за даними місцевих, саме в його районі вибухнув БПЛА.
Результати атаки поки що невідомі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Курську область росії напали невідомі дрони.