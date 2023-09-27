Поки ЗСУ беруть окоп, росіяни риють новий: Дикий розповів про важкі бої у Запорізькій області (відео)

Росіяни стягують резерви на Запорізький напрямок, але оголюють інші ділянки фронту

В Інституті вивчення війни (ISW) заявляють про успіхи ЗСУ у районі населеного пункту Новопрокопівка – околиця міста вже під контролем України. Але поки що українські воїни відбивають один окоп у росіян, вони будують новий.

Про це заявив вчений та ветеран АТО Євген Дикий. За його словами, на цьому напрямі ЗСУ виробили єдину можливу тактику ведення боїв, але вона нічим не відрізняється від методів Першої світової війни.

За словами Дикого, половина населеного пункту Новопрокопівка вже контролюється ЗСУ. У ворога паніка, він виснажений і скаржиться на те, що немає ротацій. Однак через те, що росіяни контролюють небо, українські воїни змушені боротися у ближніх боях.

"Росіянам там (у Новопокровці — ред.) справді непросто, набагато важче нашим захисникам. Річ у тому, що росіяни там в обороні, а наші в наступі. Наступати набагато складніше, ніж оборонятися. І наступ ведеться дуже давніми й архаїчними методами, в умовах контролю росіян над небом, на жаль, інші способи просто неможливі. Ми виробили єдину тактику, яка працює. Вона страшна, як у Першу світову війну, коли кожен метр землі доводиться відбивати у ближньому контактному піхотному бою людьми", — сказав Євген Дикий.

Також він додав, що якщо ЗСУ візьмуть Токмак, то росіянам не вдасться утримати Бердянськ та Мелітополь. ЗСУ вийдуть в Азовське море, а це означає, що угруповання окупантів буде розрізане навпіл — окремо донецьке угруповання, окремо кримське. Щодо Криму, то він фактично з півострова перетвориться на острів.

"Крим і зараз уразливий, але коли ми почнемо обробляти його і з боку Азовського моря, то півострову фактично хана", — додав Дикий.

Військовий додав, що це розуміють не лише українці, а й самі росіяни. Тому під Токмак зараз ворог стягує всі свої резерви, за минулі три-чотири тижні ворогові вдалося збільшити кількість солдатів на цьому напрямі вчетверо. Але є й позитивний момент — ці резерви прибувають з інших ділянок фронту, тим самим роблячи їхню оборону слабшою. Можливості підтягнути підкріплення з росії, яке не було раніше задіяне у війні, у них немає. З цієї причини наступ росіян на Куп’янськ не вдалося, хоча бої йшли запеклі.

Однак Євген Дикий наголосив, що росіяни триматимуться за Токмак до останнього солдата. Зараз там йдуть запеклі та криваві бої, ЗСУ змушені відвойовувати окремі лісопосадки.

"Ще один момент. Поки ми беремо якийсь окоп, а беруть його люди в пішому бою, окупанти приблизно за 500 метрів або 1 кілометр встигають вирити новий окоп. У них вистачає для цього людей", — резюмував Євген Дикий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ звільнять Крим. На думку аналітиків, для росіян на півострові немає безпечних місць.