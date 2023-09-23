Для росіян більше немає безпечних місць у Криму: аналітик розповів, як ЗСУ можуть звільнити півострів

Україна показує, що окупанти у Криму більше не в безпеці

Звільнення Кримського півострова може статися за сценарієм острова Зміїний чи Херсонської області, коли постійні обстріли унеможливили перебування там окупаційного угруповання.

Як розповів у своєму telegram-каналі військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, головним завданням Сил оборони України полягає у виході до адмінкордону Криму та знищення мосту через Керченську протоку.

За його словами, в українському арсеналі є достатня кількість зразків озброєння, які дозволять ефективно знищувати цілі у чотирьох зонах поразки. Тим самим окупанти оголять або послаблять центральні та північні райони півострова і спробують закріпитися в південній смузі.

"Але, що сталося останнім часом? Останнім часом по півострову стали прилітати засоби, від яких не втекти. Їх практично не можуть перехопити російські засоби ППО і навіть південна смуга півострова не є для окупантів безпечною вже зараз. Не завтра, не через місяць або три, а стала нею такою ще "позавчора", — написав він.

Отримання цих можливостей Україною стало означати, що тепер уже не має значення, скільки особового складу буде у росіян у Криму, оскільки після втечі південного угруповання там вони будуть в умовах набагато гірших, ніж на правому березі Херсонської області.

При цьому Коваленко наголосив, що це лише один із можливих варіантів звільнення півострова і, можливо, у Генштабі ЗСУ готують щось несподіваніше.

Як повідомлялося раніше, нещодавно ЗСУ атакували штаб Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі. За інформацією ГУР, загинули щонайменше дев’ять вищих офіцерів, ще 16 отримали поранення.