Все зруйновано, у центрі гігантська вирва: фоторепортаж "Телеграфа" з місця прильоту у Харкові

Вже відомо про двох загиблих

Вранці 6 жовтня росіяни завдали варварського удару по цивільних об’єктах у центрі Харкова. Терористи вбили та поранили десятки мирних українців.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці трагедії та показав наслідки чергової атаки рф. На них можна побачити весь масштаб руйнувань.

Судячи зі знімків, один із ударів припав прямо поруч із багатоповерхівкою. Від ворожої ракети на землі залишилася глибока вирва.

Нагадаємо, що за офіційними даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами. Вони влучили у різні райони. Станом на день 6 жовтня вже відомо про двох загиблих. Ще 29 людей отримали поранення. Серед загиблих виявився 10-річний хлопчик.

Вибух був настільки потужним, що всі будинки в окрузі виявилися пошкодженими. Десь просто вибило вікна, а десь сталися часткові обрушення.

Проте харків’яни не падають духом. Допомагають усувати наслідки прильоту, а де-не-де навіть бізнес відновив роботу.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфа" також побував і в селі Гроза, де армія рф за один раз вбила понад 50 цивільних. Переглянути фото та відео звідти ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, як світ реагує на трагедію у Грозі.