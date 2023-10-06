Трагедія у Харкові: тіло дитини у ковдрі дістали з-під завалів, нові деталі, фото та відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1783
Відомо про 27 постраждалих
Кількість постраждалих від ранкового ракетного удару росіян по Харкову станом на 11 годину зросла до 27 осіб. Загинула 10-річна дитина, її тіло у ковдрі рятувальники витягли з-під уламків, хлопчик, ймовірно, ще спав під час атаки.
Про кількість постраждалих на даний момент повідомив голова ОВ Олег Синєгубов. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото із тілом загиблого хлопчика.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий акт тероризму росіян. Він опублікував відео із місця трагедії. Глава держави висловив співчуття близьким загиблого хлопчика і наголосив, що відповіддю на російський терор має бути стійкість українців та щоденне завдання втрат окупантам.
Головне управління ДСНС у Харківській області опублікувало нові пронизливі фото з місця ракетного удару. На кадрах — жахливі руйнування у центрі мирного міста, на землі розкидані особисті речі мешканців будинку.
Нагадаємо, ворог ударив по центру Харкова рано-вранці. Удари припали виключно по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловому будинку. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Серед постраждалих 11-місячна дитина. Двох людей вдалося врятувати співробітникам ДСНС.
Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня росіяни вдарили по селу Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.