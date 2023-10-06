Трагедія у Харкові: тіло дитини у ковдрі дістали з-під завалів, нові деталі, фото та відео

Відомо про 27 постраждалих

Кількість постраждалих від ранкового ракетного удару росіян по Харкову станом на 11 годину зросла до 27 осіб. Загинула 10-річна дитина, її тіло у ковдрі рятувальники витягли з-під уламків, хлопчик, ймовірно, ще спав під час атаки.

Про кількість постраждалих на даний момент повідомив голова ОВ Олег Синєгубов. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото із тілом загиблого хлопчика.

Тіло дитини, загорнуте в ковдру

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий акт тероризму росіян. Він опублікував відео із місця трагедії. Глава держави висловив співчуття близьким загиблого хлопчика і наголосив, що відповіддю на російський терор має бути стійкість українців та щоденне завдання втрат окупантам.

Головне управління ДСНС у Харківській області опублікувало нові пронизливі фото з місця ракетного удару. На кадрах — жахливі руйнування у центрі мирного міста, на землі розкидані особисті речі мешканців будинку.

Росіяни знищують мирних українців

Наслідки удару

Спалахнула пожежа

Розбір завалів триває

Нагадаємо, ворог ударив по центру Харкова рано-вранці. Удари припали виключно по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловому будинку. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Серед постраждалих 11-місячна дитина. Двох людей вдалося врятувати співробітникам ДСНС.

Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня росіяни вдарили по селу Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.