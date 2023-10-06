Трагедия в Харькове: из-под завалов вытащили тело ребенка в одеяле, увеличилось число погибших (новые подробности, фото и видео)
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Известно о 29 пострадавших
Количество пострадавших от утреннего ракетного удара россиян по Харькову по состоянию на 12 часов возросло до 29 человек. Число погибших выросло до двух человек.
О количестве пострадавших сообщила Харьковская областная прокуратура. Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото с места происшествия.
Среди погибших оказался 10-летний ребенок, тело которого спасатели вытащили из-под завалов в одеяле. Мальчик, вероятно, спал в момент удара. Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы. Выяснилось, что это бабушка погибшего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. Женщине было 67 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт терроризма россиян. Он опубликовал видео с места трагедии. Глава государства выразил соболезнования близким погибшего мальчика и подчеркнул, что ответом на российский террор должна быть стойкость украинцев и ежедневное нанесение потерь оккупантам.
Главное управление ГСЧС в Харьковской области опубликовало новые пронзительные фото с места ракетного удара. На кадрах — ужасные разрушения в центре мирного города, на земле разбросаны личные вещи жителей пострадавшего дома.
Напомним, враг ударил по центру Харькова рано утром. Удары пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре, в частности по жилому дому. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В числе пострадавших 11-месячный ребёнок. Двух человек удалось спасти сотрудникам ГСЧС.
Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне ударили по селе Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали односельчанина, который погиб, защищая Украину. Погибло 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.