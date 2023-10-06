Трагедия в Харькове: из-под завалов вытащили тело ребенка в одеяле, увеличилось число погибших (новые подробности, фото и видео)

Известно о 29 пострадавших

Количество пострадавших от утреннего ракетного удара россиян по Харькову по состоянию на 12 часов возросло до 29 человек. Число погибших выросло до двух человек.

О количестве пострадавших сообщила Харьковская областная прокуратура. Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото с места происшествия.

Среди погибших оказался 10-летний ребенок, тело которого спасатели вытащили из-под завалов в одеяле. Мальчик, вероятно, спал в момент удара. Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы. Выяснилось, что это бабушка погибшего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. Женщине было 67 лет.

Тело ребенка, завернутое в одеяло

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт терроризма россиян. Он опубликовал видео с места трагедии. Глава государства выразил соболезнования близким погибшего мальчика и подчеркнул, что ответом на российский террор должна быть стойкость украинцев и ежедневное нанесение потерь оккупантам.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области опубликовало новые пронзительные фото с места ракетного удара. На кадрах — ужасные разрушения в центре мирного города, на земле разбросаны личные вещи жителей пострадавшего дома.

Россияне уничтожают мирных украинцев

Последствия удара

Вспыхнул пожар

Разбор завалов продолжается

Напомним, враг ударил по центру Харькова рано утром. Удары пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре, в частности по жилому дому. Повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В числе пострадавших 11-месячный ребёнок. Двух человек удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне ударили по селе Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали односельчанина, который погиб, защищая Украину. Погибло 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.