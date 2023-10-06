Осталась груда камней: в сети показали место удара по Грозе с высоты птичьего полета (видео)

В результате обстрела села Гроза погибли свыше 50 человек

В сети появилось видео последствий обстрела села Гроза в Харьковской области. На ролике, который снят с помощью квадрокоптера видно, что от здания осталась лишь груда камней.

Видео распространила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. После ролик появился на других интернет-ресурсах.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области 5 октября. Оккупанты разрушили магазин и кафе, где в момент удара местные жители поминали односельчанина, который погиб, защищая Украину.

По данным главы Министерства внутренних дел Игоря Клименко, в результате обстрела погиб 51 человек. Среди них и 6-летний ребенок. Еще 7 человек получили травмы. Всего, по словам министра, в селе Гроза проживало до трагедии в чуть более 300 человек.

Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о еще одном погибшем. Общее число жертв — 52 человека.

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона предположил, что россия могла нанести удар по селу из Воронежской области. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер". В качестве аргумента он добавил, что с начала воздушной тревоги до удара прошло примерно 10 минут.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что удар по селу Гроза стал самым кровавым преступлением россиян в регионе с начала полномасштабной войны. В связи с этим он объявил 6, 7 и 8 октября днями траура.

На удар по мирным жителям отреагировали и на Западе. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что зло необходимо победить.

Ранее "Телеграф" сообщил, что утром 6 октября, около 6:45, Харьков оказался под обстрелом врага. Предварительно, есть в городе есть прилеты.