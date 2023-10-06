россия разбомбила центр Харькова: появились первые видео с места прилета (обновлено)

Погиб 10-летний ребёнок

Российские террористы утром 6 октября обстреляли центр Харькова. Удар пришелся по гражданским объектам.

В сети показали первые фото и видео с места прилета. Как мы уже писали ранее, уже известно о гибели 10-летнего ребёнка. Еще более двух десятков человек пострадали, в том числе 11-месячный ребёнок.

По данным министра МВД, двух человек удалось спасти сотрудникам ГСЧС. Повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В направлении удара возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели уже ликвидировали его.

UPD. По данным областной прокуратуры, количество пострадавших уже возросло до 25.

Телеканал Freedom показал первое видео с места событий. На нем можно увидеть дом, в который прилетела ракета, и масштабы разрушений.

Также в сети появляются и кадры первых минут после обстрела.

Напомним, что обстрел начался в 6 утра. Во время взрывов в Харькове не звучал сигнал воздушной тревоги. Его включили спустя несколько минут после прилетов. Удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре.

Ранее мы писали о том, что 5 октября в результате ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погиб 51 человек. Оккупанты нанесли удар по кафе, где как раз проходили поминки военного.