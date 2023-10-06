Залишилася купа каміння: у мережі показали місце удару по Грозі з висоти пташиного польоту (відео)

Внаслідок обстрілу села Гроза загинуло понад 50 осіб

У мережі з’явилося відео наслідків обстрілу села Гроза на Харківщині. На ролику, знятому за допомогою квадрокоптера, видно, що від будівлі залишилася лише купа каміння.

Відео розповсюдила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Після цього ролик з’явився на інших інтернет-ресурсах.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня. Окупанти зруйнували магазин та кафе, де в момент удару місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну.

За даними голови Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок обстрілу загинула 51 особа. Серед них і 6-річна дитина. Ще 7 людей отримали травми. Загалом, за словами міністра, у селі Гроза проживало до трагедії трохи більше ніж 300 осіб.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синегубов проінформував про ще одного загиблого. Загальна кількість жертв – 52 особи.

Спікера Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону припустив, що росія могла завдати удару по селу з Воронезької області. Окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер". Як доказ він додав, що з початку повітряної тривоги до удару пройшло приблизно 10 хвилин.

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що удар по селу Гроза став найкривавішим злочином росіян у регіоні з початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим він оголосив 6, 7 та 8 жовтня днями жалоби.

На удар по мирних жителів відреагували і Заході. Посол Великобританії в Україні Мартін Харріс заявив, що зло необхідно перемогти.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вранці 6 жовтня близько 6:45 Харків опинився під обстрілом ворога. Попередньо, є у місті є прильоти.