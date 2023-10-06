росія розбомбила центр Харкова: з'явилися перші відео з місця прильоту (оновлено)

Загинула 10-річна дитина

Російські терористи вранці 6 жовтня обстріляли центр Харкова. Удар припав по цивільним об’єктам.

У мережі показали перші фото та відео з місця прильоту. Як ми вже писали раніше, вже відомо про загибель 10-річної дитини. Ще понад два десятки людей постраждали, зокрема 11-місячна дитина.

За даними міністра МВС, двох людей вдалося врятувати співробітникам ДСНС. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. У напрямку удару виникла пожежа площею 50 кв.м. Рятувальники вже ліквідували її.

UPD. Згідно з інформацією обласної прокуратури, кількість постраждалих уже зросла до 25.

Телеканал Freedom показав перше відео із місця подій. На ньому можна побачити будинок, по якому прилетіла ракета, і масштаби руйнувань.

Також у мережі з’являються кадри перших хвилин після обстрілу.

Нагадаємо, що обстріл розпочався о 6-й ранку. А під час вибухів у Харкові не лунав сигнал повітряної тривоги. Його включили за кілька хвилин після прильотів. Удари ворога припали виключно до цивільної інфраструктурі.

Раніше ми писали про те, що 5 жовтня внаслідок ракетного удару по селу Гроза у Куп’янському районі Харківської області загинула 51 особа. Окупанти завдали удару по кафе, де саме проходили поминки військового.