рф має відповісти за геноцид, Україні потрібні ракети "Taurus". Як світ реагує на трагедію у Грозі

росіяни цинічно вбили людей у кафе під час поминок

росіяни 5 жовтня обстріляли магазин-кафе у селі Гроза на Харківщині, вбивши 52 мирних мешканців, у тому числі дитину. Ракета влучила у кафе під час поминок, у момент, коли за столом якраз сиділи люди. Від цього обстрілу постраждала кожна родина у цьому селі, адже там був присутній хоча б один представник з кожного двору. Атака на Грозу стала одним із найбільш смертоносних з моменту вторгнення. А менше, ніж за добу рф вдарила ракетами по будинках у центрі Харкова, убивши десятирічного хлопчика з бабусею, а 11-місячне немовля довелося госпіталізувати.

Обстріл цивільних у Грозі є воєнним злочином, заявила координаторка ООН із гуманітарних питань Деніз Браун, на нього вже відреагували ЄС та багато держав. "Телеграф" розповідає, як реагують на звірства росіян за кордоном.

США: це жахливо

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр висловила співчуття Україні та підкреслила, що українці живуть у такому жахітті щодня.

"Можете собі уявити ситуацію, коли ви йдете до крамниці з дітьми, міркуючи, що у вас буде на вечерю. І тут стається вибух, тіла людей лежать навкруги. Це неймовірно жахливо для українців, ваших колег, які повідомляють про це з місця, для сімей і дітей. Це відбувається в Україні щодня", – зазначила Жан-П’єр.

Вона додала, що саме тому США роблять усе можливе, щоб допомогти Україні, її сміливим людям боротись за їхні свободу й демократію".

Україні треба ракети "Taurus"

Бен Воллес, колишній міністр оборони Великої Британії, закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що, щоразу, коли росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція.

"Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції", – заявив Воллес.

Водночас посол Британії Мартін Гарріс сказав, що ми повинні перемогти це зло:

"З жахом дізнався новини про варварський обстріл росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", — написав він.

Британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що обговорював "жахливий" російський теракт з Володимиром Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді. Він наголосив, що ця атака ілюструє "варварство" путіна.

"путін може говорити все, що завгодно, але є лише одна людина, відповідальна за цю незаконну, неспровоковану війну, і це — він, і він повинен зупинитися. Ось чому Велика Британія була непохитною в підтримці України і продовжуватиме це робити", — цитує Сунака Sky News.

Австрія викликала посла рф

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла росії у Відні у зв’язку з ракетним ударом по кафе у селі Гроза. У відомстві назвали атаку огидною та варварською.

"Посла Росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Напади на мирне населення є воєнним злочином. Винні мають понести відповідальність", — йдеться у дописі.

Це геноцид, — Ґабріелюс

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс назвав війну росії геноцидною та закликав озброювати Україну.

"Більше немає виправдань. Більше немає ніяких напівтонів. росія є геноцидною серед білого дня і пишається цим. Озброїти жертв — це не вибір, це обов'язок", — сказав литовський міністр.

ЄС

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив атаку, зазначивши, що росія ще раз доводить небажання припиняти терор проти українського народу.

"Цілеспрямовані атаки проти мирного населення є воєнними злочинами. З кривавим ударом по мирних жителях у Грозі/Куп'янську російські звірства досягли чергового жахливого рівня. росія ще раз доводить, що не має наміру припиняти терор проти українського народу", — написав він.

Боррель зазначив, що сьогодні був ще один огидний напад рф на невинних мирних жителів на додачу до тривалих щоденних атак поблизу лінії фронту — росіяни атакували лікарню в Бериславі Херсонської області. Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами, безкарності за них не буде.

Допомогу Україні після удару пообіцяла й голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Понад 50 людей загинули в селі Гроза. Допоки бомби падають на супермаркети та кафе, ми робитимемо все можливе, щоб Україна могла захистити себе від ракетного терору путіна. Доти, доки повсякденне життя без страху та смерті знову стане можливим", — написала вона.

ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю направило польову групу для розслідування нападу росії на село Гроза, в результаті якого загинули щонайменше 52 людини.

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", — заявила прес-секретар УВКПЛ Елізабет Тросселл журналістам у Женеві.

Він відправив на місце виїзну групу, щоб поговорити з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації. Тюрк наголосив, що відповідальність за його скоєння має ключове значення.

На атаку відреагував також генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони повинні негайно припинитися", — заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня росіяни вдарили по селі Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.