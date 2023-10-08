Це буде рекорд: у ЗСУ дали невтішний прогноз щодо ударів рф цієї осені

В Україні готуються до такого розвитку подій

Росіяни лише за вересень 2023 року випустили по Україні понад 500 безпілотників. Ця осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак по Україні.

Таку заяву зробив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначає, що зараз ворог віддає перевагу безпілотникам під час атак, тому що ракети економить.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "Шахедів". А у нас уже півтисячі всього за один місяць. Проти цієї зброї треба серйозно також підготуватися", — сказав він.

За його словами, зараз очікується кількісне посилення засобів ППО.

"Безумовно, протиповітряна оборона робитиме те, що робила від самого початку. На максимумі збиватиме повітряні цілі, захищатиме наш повітряний простір", — констатував представник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти суботи, 7 жовтня, росіяни знову атакували Україну з повітря. Вибухи пролунали на Одещині та Полтавщині.