Вночі росіяни знову вдарили по Україні: вибухи пролунали у двох областях, спалахнула пожежа (фото та відео)

Про постраждалих не повідомляється

У ніч проти суботи, 7 жовтня, росіяни знову атакували Україну з повітря. Вибухи пролунали на Одещині та Полтавщині.

Тривогу на Одещині оголосили о 2:00. У Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Незабаром було чути вибух.

Як пишуть у місцевих пабликах, під удар потрапило припортове місто Чорноморськ Одеської області. Мешканці повідомляють про потужний приліт, на його місці спалахнула сильна пожежа. У радіусі кількох кілометрів від епіцентру вибуху у будинках ударною хвилею вибило вікна. Проте офіційної інформації на час публікації немає. У мережі з’явилося відео із однієї з постраждалих квартир.

Пожежа у Чорноморську

Окрім того, о 00:10 суботи, 7 жовтня, моніторингові канали повідомили про вибух у місті Миргород Полтавської області. Як уточнив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, звук вибуху було чутно у Миргородському районі.

"Інформація про ворожі влучення по критичній чи цивільній інфраструктурі з’ясовується. Попередньо без постраждалих", — написав він у своєму Telegram-каналі о 0:37.

Як повідомляв "Телеграф", рано-вранці 6 жовтня росіяни ракетою вдарили по житлових кварталах центру Харкова. Загинуло двоє людей — 10-річний хлопчик та його бабуся, поранення отримали 29 людей.