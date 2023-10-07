Ночью россияне снова ударили по Украине: взрывы прогремели в двух областях, вспыхнул пожар (фото и видео)

О пострадавших не сообщается

В ночь на субботу, 7 октября, россияне вновь атаковали Украину с воздуха. Взрывы прогремели в Одесской и Полтавской области.

Тревогу на Одесчине объявили в 2:00. В Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре был слышен взрыв.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, российские террористы били по гражданской и припортовой инфраструктуре. В Одесском районе есть попадание в здание пансионата и зернохранилище возле порта.

"Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждено несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", — пишет он.

По данным Кипера, пострадали четыре человека. Они получили легкие ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Как пишут в местных пабликах, под удар попал припортовой город Черноморск Одесской области. Жители сообщают о мощном прилете, на его месте вспыхнул сильный пожар. В радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва в домах ударной волной выбило окна. Однако официальной информации на момент публикации нет. В сети появилось видео из одной из пострадавших квартир.

Пожар в Черноморске

Оперативное командование "Юг" проинформировало, что враг атаковал Одесчину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Опубликованы фото последствий российского удара.

Взрывной волной выбиты окна

Разрушенное здание

Последствия атаки

Постраждало несколько домов

Кроме того, в 00:10 субботы, 7 октября, мониторинговые каналы сообщили о взрыве в городе Миргород Полтавской области. Как уточнил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, звук взрыва был слышен в Миргородском районе.

"Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших", — написал он в своем Telegram-канале в 0:37.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 6 октября россияне ракетой ударили по жилым кварталам центра Харькова. Погибло двое людей — 10-летний мальчик и его бабушка, ранения получили 29 человек.