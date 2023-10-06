Укр

"Там ребенок в комнате завален": появилось видео первых минут после удара россиян по Харькову

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Воронка на месте удара
Воронка на месте удара. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Видео снято на нагрудную камеру полицейского

В сети появилось видео, на котором показаны первые минуты после утреннего ракетного удара по центру Харькова. Кадры обнародовала Патрульная полиция Харьковской области.

На видео с нагрудной камеры правоохранителя можно увидеть, как пылает разбитый жилой дом. Также слышны выкрики о том, что в комнате под обломками находится ребенок. Позже станет известно, что 10-летний мальчик погиб, его тело в одеяле спасатели вытащили из-под обломков.

Тело ребенка, завернутое в одеяло

Также на видео зафиксировано как полицейские выводят из разрушенного здания женщину. А также как правоохранители помогают спасателям разбирать обломки дома.

Следует отметить, что под завалами также нашли тело еще одной жертвы. Выяснилось, что это бабушка погибшего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. Женщине было 67 лет. Всего получили ранения 29 человек.

Напомним, 6 октября россияне ударили по деревне Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали погибшего односельчанина, погибшего защищая Украину. Погибли 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.

Теги:
#Ракетный удар #Харків #Патрульна поліція