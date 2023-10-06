"Там дитина у кімнаті завалена": з'явилось відео перших хвилин після удару росіян по Харкову

Відео зняте на нагрудну камеру поліцейського

У мережі з'явилося відео, на якому показані перші хвилини після ранкового ракетного удару по середмістю Харкова. Кадри оприлюднила Патрульна поліція Харківської області.

На відео за нагрудної камери правоохоронця можна побачити як ще палає розбитий житловий будинок. Також чути викрики про те, що у кімнаті під уламками знаходиться дитина. Пізніше стане відомо, що 10-річний хлопчик загинув, його тіло в ковдрі рятувальники витягли з-під уламків.

Тіло дитини, загорнуте в ковдру

Також на відео зафіксовано як поліцейські виводять зі зруйнованої будівлі жінку. А також як правоохоронці допомагають рятувальникам розбирати уламки будинку.

Слід зазначити, під завалами також знайшли тіло ще однієї жертви. З'ясувалося, що це бабуся загиблого хлопчика та пораненої 11-місячної дитини. Жінці було 67 років. Всього отримали поранення 29 людей.

Нагадаємо, 6 жовтня росіяни вдарили по селі Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.