ЦАХАЛ уже у самому серці Гази: лідер ХАМАС оточений у своєму бункері

Інформація надійшла від Міноборони Ізраїлю

Лідер терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль, Яхья Сінвар оточений у своєму бункері. Тим часом ЦАХАЛ уже веде бої у самому центрі міста Газа.

Таку заяву у вівторок, 7 листопада, зробив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Про це пише Sky News.

"Міністр оборони Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ прорвався в "серце міста Газа" і що лідер ХАМАС в анклаві Яхья Сінвар "оточений у своєму бункері", — йдеться у матеріалі.

При цьому міністр не уточнював, де розташований бункер лідера бойовиків ХАМАС.

Варто додати, що Яхья Сінвар є головою угруповання ХАМАС у секторі Газа, а також він є одним із засновників військового крила цієї терористичної організації. 2017 року його обрали лідером на внутрішніх виборах. Однак між ним та його попередником виникли розбіжності.

Разом з тим Яхья Сінвар керував зіткненнями на ізраїльському кордоні — у секторі Газа у березні 2018 року. Він особисто брав участь у демонстраціях біля прикордонної огорожі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 жовтня під час атаки по сектору Гази було ліквідовано одного з ватажків ХАМАС. ЦАХАЛ повідомив, що йдеться про командира батальйону ХАМАС "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі.