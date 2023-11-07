ЦАХАЛ уже в самом сердце Газы: лидер ХАМАС окружен в своем бункере

Информация поступила от Минобороны Израиля

Лидер террористический группировки ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль, Яхья Синвар окружен в своем бункере. Тем временем ЦАХАЛ уже ведет бои в самом центре города Газа.

Такое заявление во вторник, 7 ноября, сделал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Об этом пишет Sky News.

"Министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ прорвался в "сердце города Газа" и что лидер ХАМАС в анклаве Яхья Синвар "окружен в своем бункере", — говорится в материале.

При этом министр не уточнял, где конкретно расположен бункер лидера боевиков ХАМАС.

Стоит добавить, что Яхья Синвар является главой группировки ХАМАС в секторе Газа, а также он один из основателей военного крыла этой террористической организации. В 2017 году его избрали лидером на внутренних выборах. Однако между ним и его предшественником возникли разногласия.

Вместе с тем, Яхья Синвар руководил столкновениями на израильской границе — в секторе Газа в марте 2018 года. Он лично участвовал в демонстрациях у пограничной ограды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 октября в ходе атаки по сектору Газы был ликвидирован один из главарей ХАМАС. ЦАХАЛ сообщил, что речь идет о командире батальона ХАМАС "Центральная Джабалия" Ибрагиме Биари.