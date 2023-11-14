"Злочин проти людства": ізраїльські військові знайшли схованку ХАМАС у лікарні (фото, відео)

У підвалі терористи могли утримувати заручників

Армія оборони Ізраїлю продовжує наземну операцію у Секторі Гази. За даними ізраїльських військових, підвал лікарні у Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї.

Про це в понеділок, 13 листопада, під час пресконференції заявив прессекретар ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel. "ХАМАС ховається в лікарнях. Сьогодні ми розкриємо це світові", — сказав він.

Хагарі представив докази того, що зброя ХАМАС зберігалась під дитячою лікарнею Рантісі в Газі, а також показав кімнати, які, ймовірно, використовувалися для утримання заручників. В одній кімнаті, схожій на вітальню, були віконні штори, що закривали кахельну стіну, і календар зміни варти, починаючи з 7 жовтня, дня, коли ХАМАС відправив тисячі терористів до Ізраїлю, де вони вбили близько 1200 людей і взяли в заручники ще приблизно 240 людей.

У сусідній кімнаті було знайдено стілець із жіночим халатом і мотузкою біля однієї з його ніжок. За словами Хагарі, це було доказом насильного утримання заручників. Крісло стояло під обладнанням, подарованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, з дитячою пляшкою нагорі та пелюшками на підлозі. "Це воєнний злочин, це злочин проти людства", — сказав Хагарі, звинувативши міжнародні організації, які фінансують лікарні, у сприянні терору.

За його словами, також було знайдено мотоцикл, яким палестинець перевозив заручників до Гази. Хагарі також повідомив, що було знайдене щось схоже на імпровізовані ванні кімнати, кухню та вентиляційні труби.

За його словами, Ізраїль продовжує розслідувати, чи справді там утримували заручників, і в понеділок туди було направлено криміналістичну групу. Серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були жилети смертників, гранати, автомати АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інша зброя, повідомляє ЦАХАЛ. Хагарі назвав цю територію командно-контрольним центром ХАМАС.

"Хамас використовує лікарні як знаряддя війни", — сказав Хагарі на відео з підвалу лікарні, стоячи в кімнаті, прикрашеній кольоровим дитячим малюнком дерева над виставленою на підлозі зброєю.

Пресконференція відбулася в той момент, коли армія оборони Ізраїлю наблизилася до лікарні Шифа в Газі, яка, за даними Єрусалима, приховує головний оперативний центр ХАМАС. Зосередження уваги на Шифі та інших лікарнях посилило тиск на Ізраїль, щоб він зробив більше для захисту мирних жителів Гази, які потрапили під перехресний вогонь.

"Наша війна ведеться проти ХАМАС, а не проти людей у Газі. Особливо не хворих, жінок чи дітей. Наша війна ведеться проти ХАМАСу, який використовує їх як живі щити", — сказав Хагарі.

Він сказав, що Ізраїль допоміг евакуювати лікарню Рантісі, яка спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань, а також інші лікарні на півночі Гази, де йдуть найжорстокіші бої. Ізраїль закликав мирних жителів залишити північ Гази в південну частину анклаву.

Лікарня Рантісі на мапі

Біля лікарні, поруч із житловим будинком, де жив старший командир ХАМАС, ізраїльські солдати також знайшли вхід у тунель, закритий вибухонепроникними дверима, хоча Хагарі не сказав, чи доходив тунель до лікарні.

Ізраїль давно звинувачує ХАМАС у використанні лікарень для приховування військової інфраструктури, заявляючи, що терористичне угрупування використовує пацієнтів як живий щит, змушуючи Ізраїль скоротити свій наступ або ризикувати більшими жертвами серед цивільного населення. "ХАМАС систематично запускає свою терористичну машину під лікарнями в Газі", — сказав Хагарі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з Сектору Гази вдалося евакуювати вже 214 українців. За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, це більше, ніж половина тих, хто погодився виїхати.