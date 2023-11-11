"Ми свою евакуацію фактично провели": посол розповів, скільки українців вивезли з сектора Гази

Вивезли тих, хто погодився покинути територію бойових дій

Продовжується евакуація українців з території сектора Гази, де наразі триває наземна операція Ізраїлю. Ще 11 українських громадян у ніч на суботу, 11 листопада, змогли пройти через пункт пропуску "Рафах" до Єгипту із сектору Гази.

При цьому загальна кількість евакуйованих українців — понад 200 осіб. Це більше, ніж половина тих, хто погодився виїхати, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Посол зазначив, що близько 160 осіб пройшли реєстрацію в аеропорту Каїра. Вони мають полетіти евакуаційним рейсом до Кишинева найближчим часом.

"Сьогодні вночі кордон "Рафах" із сектору Гази до Єгипту перейшло ще 11 українців. Загальна кількість на цю хвилину (евакуйованих – ред.) 214 осіб, плюс 9 молдаван, яких евакуюватимуть разом із нашими громадянами", — заявив Корнійчук.

За словами українського дипломата, всього було прийнято 260 звернень від українців щодо евакуації із сектору Гази.

"Я можу із задоволенням сказати, що ми свою евакуацію фактично провели. Ми вивезли вже більш як половина тих громадян, які погодилися", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні вже вдалось евакуювати 43 українці та ще 36 громадян Молдови.