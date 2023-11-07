Перших українців евакуювали із Сектору Гази: скількох вдалося вивести

Загалом у Секторі Газа близько 500 українських громадян

Україна розпочала евакуацію своїх громадян із Сектору Газа, а перша група вже спромоглася пройти на територію Єгипту, де їх зустріли представники українського посольства.

Як розповів у коментарі Суспільному в українському дипломатичному представництві в Єгипті, один із наших співгромадян, який там проживає і зараз займається координацією евакуації, повідомив, що 7 листопада станом на 17:00 вдалося вивести близько 20 осіб.

Варто зазначити, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що дипломати отримали перший дозвіл, але скільки людей пройдуть на територію Єгипту, де їх зустрінуть співробітники посольства, буде видно до кінця доби.

За його словами, у першій групі на евакуацію перебуває 101 українець, ще було відправлено запит на евакуацію 367 через територію Ізраїлю. Крім того, на прохання української сторони буде також випущено 51 громадянина Молдови.

Варто зазначити, що гуманітарний коридор на КПП Рафах між Сектором Газа та Єгиптом почав працювати 1 листопада за посередництва Катару. Нині незрозуміло, як довго він працюватиме. Загалом у Секторі Газа перебуває близько 500 українських громадян і вже відомо, що один дорослий та троє дітей загинули. Ще 6 людей отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вкотре відкинув ідею припинення вогню в секторі Газа, якщо заручників не буде звільнено. Тим часом ЦАХАЛ просувається углиб Гази.