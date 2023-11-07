На кортеж президента Палестини напали: бойовики поставили йому ультиматум

Сам президент залишився неушкодженим

Невідомі екстремісти здійснили напад на кортеж президента Палестини Махмуда Аббаса, внаслідок чого було вбито одну людину.

Як повідомляє турецьке видання Hurriyet, ймовірно, загиблим був його охоронець. Відповідальність за напад уже взяла на себе група "Діти Абу Джанделя". Кадри нападу "Телеграф" публікувати не буде, але їх можна подивитися за цим посиланням.

Варто зазначити, що про цю групу досі нічого відомо не було. Втім, вони вже встигли висунути Аббасу вимоги, на виконання яких дали 24 години.

Зокрема, бойовики зажадали зробити кроки на підтримку Сектору Газа та ввести заходи проти Ізраїлю. Крім того, вони вимагали зробити чітку заяву, яка спростовує заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Як відомо, Блінкен та Аббас провели несподівану зустріч на західному березі річки Йордан, після якої зробили низку заяв. Аббас говорив про необхідність негайного припинення вогню та необхідність запустити гуманітарні коридори. Блінкен своєю чергою на припиненні вогню не наполягав, але підтримав ініціативу надання гуманітарної допомоги, висловився за створення незалежної палестинської держави, а також проти вимушеного переселення палестинців.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вкотре відкинув ідею припинення вогню в секторі Газа, якщо заручників не буде звільнено. Тим часом ЦАХАЛ просувається у глибину Гази.