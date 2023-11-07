На кортеж президента Палестины совершили нападение: боевики поставили ему ультиматум

Сам президент остался невредим

Неизвестные экстремисты совершили нападение на кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса, вследствие чего был убит один человек.

Как информирует турецкое издание Hurriyet, предположительно, погибшим был его телохранитель. Ответственность за нападение уже взяла на себя некая группа "Дети Абу Джанделя". Кадры нападения "Телеграф" публиковать не будет, но их можно посмотреть по этой ссылке.

Стоит отметить, что об этой группе до настоящего момента ничего известно не было. Впрочем, они уже успели выдвинуть Аббасу требования, на выполнение которых дали 24 часа.

В частности боевики потребовали предпринять шаги в поддержку Сектора Газа и меры против Израиля. Кроме того, они потребовали сделать четкое заявление опровергающее заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как известно, Блинкен и Аббас провели неожиданную встречу на западном берегу реки Иордан, после которой сделали ряд заявлений. Аббас говорил о необходимости немедленного прекращения огня и необходимости запустить гуманитарные коридоры. Блинкен в свою очередь на прекращении огня не настаивал, но поддержал инициативу по оказанию гуманитарной помощи, высказался за создание независимого палестинского государства, а также против вынужденного переселения палестинцев.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в секторе Газа, если заложники не будут освобождены. Тем временем ЦАХАЛ продвигается в глубину Газы.