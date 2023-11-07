Первых украинцев эвакуировали из Сектора Газы: скольких удалось вывести

Всего в Секторе Газа около 500 украинских граждан

Украина начала эвакуацию своих граждан из Сектора Газа, а первая группа уже смогла пройти на территорию Египта, где их встретили представители украинского посольства.

Как рассказал в комментарии Суспільному в украинском дипломатическом представительстве в Египте, один из наших сограждан, который там проживает и сейчас занимается координацией эвакуации, сообщил, что 7 ноября по состоянию на 17:00 удалось вывести около 20 человек.

Стоит отметить, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что дипломаты получили первое разрешение, но сколько людей пройдут на территорию Египта, где их встретят сотрудники посольства, будет видно ближе к концу суток.

По его словам, в первой группе на эвакуацию находится 101 украинец, еще был отправлен запрос на эвакуацию 367 через территорию Израиля. Помимо того по просьбе украинской стороны будет также выпущены 51 гражданин Молдовы.

Стоит отметить, что гуманитарный коридор на КПП Рафах между Сектором Газа и Египтом начал работать 1 ноября при посредничестве Катара. В настоящее время непонятно, как долго он будет работать. Всего в Секторе Газа находится около 500 украинских граждан и уже известно, что один взрослый и трое детей погибли. Еще 6 человек получили ранения.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в секторе Газа, если заложники не будут освобождены. Тем временем ЦАХАЛ продвигается вглубь Газы.