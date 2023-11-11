"Мы свою эвакуацию фактически провели": посол рассказал, сколько украинцев вывезли из сектора Газа

Вывезли тех, кто согласился покинуть территорию боевых действий

Продолжается эвакуация украинцев с территории сектора Газа, где продолжается наземная операция Израиля. Еще 11 украинских граждан в ночь на субботу, 11 ноября, смогли пройти через пункт пропуска "Рафах" в Египет из сектора Газа.

При этом общее количество эвакуированных украинцев – более 200 человек. Это больше половины тех, кто согласился уехать, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Посол отметил, что около 160 человек прошли регистрацию в аэропорту Каира. Они должны полететь эвакуационным рейсом в Кишинев в ближайшее время.

"Сегодня ночью границу "Рафах" из сектора Газа в Египет перешло еще 11 украинцев. Общее количество на эту минуту (эвакуированных – ред.) 214 человек плюс 9 молдаван, которых будут эвакуировать вместе с нашими гражданами", — заявил Корнийчук.

По словам украинского дипломата, всего было принято 260 обращений от украинцев по эвакуации из сектора Газа.

"Я могу с удовольствием сказать, что мы свою эвакуацию фактически провели. Мы вывезли уже более половины тех граждан, которые согласились", — отметил он.

Ранее Телеграф писал, что Украине уже удалось эвакуировать 43 украинца и еще 36 граждан Молдовы.