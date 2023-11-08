Зеленский сообщил, сколько украинцев эвакуированы из Газы: с ними десятки граждан страны-соседа

Украина рада помочь своим соседям

Из Сектора Газа, где сейчас проходят боевые действия между Израилем и ХАМАС, эвакуируют украинских граждан. Первая группа уже в безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По данным главы государства, эта группа эвакуированных состоит из 43 украинцев. Также Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Рады помочь нашему дружественному соседу", — подчеркнул Зеленский.

Эвакуированные были доставлены в Египет. Сейчас они в безопасности. Дипломаты оказывают им всю необходимую помощь.

"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства прилагают все усилия, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", — сказал президент.

Стоит отметить, что гуманитарный коридор на КПП Рафах между Сектором Газа и Египтом начал работать 1 ноября при посредничестве Катара. В настоящее время непонятно, как долго он будет работать. Всего в Секторе Газа находится около 500 украинских граждан и уже известно, что один взрослый и трое детей погибли. Еще 6 человек получили ранения.

Ранее мы писали о том, уже сейчас дипломаты получили более 300 запросов на эвакуацию. Еще 7 ноября предполагалось, что первыми вывезут группу из 20 человек, но как можно понять её расширили.