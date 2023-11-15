Израиль и ХАМАС могут согласиться на новый обмен заложниками: основные требования

Отдельные переговорные процессы проходят на территории Египта

Несмотря на то, что ЦАХАЛ продолжает в секторе Газа наземную операцию, Израиль и боевики ХАМАСа находятся в состоянии переговоров по освобождению заложников. В настоящее время главным вопросом является возможный обмен по формуле "дети на детей".

Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на сразу два источника, приближенных к переговорному процессу. Вероятнее вас, соглашение, если такое будет заключено, будет включать возвращение несовершеннолетних израильтян, похищенных в сектор Газа, в обмен на палестинских детей, которые находятся на территории Израиля.

Переговоры все еще ведутся, однако окончательных их результатов пока нет. Тем не менее, израильские политики надеются на прорыв в переговорах "в течение следующих 48-72 часов".

Основные моменты, которые сейчас обсуждаются, — это имена отдельных террористов, которые могут попасть под действие этого этапа обмена, а также этапы и способы осуществления самого освобождения заложников. Прежде всего, Израиль беспокоится, чтобы боевики ХАМАС не соврали и действительно освободили заключенных. Также, по отдельным данным, вопрос обмена заложниками может включать в себя несколько дней прекращения огня для организации самого процесса.

Интересно, что отдельные темы обсуждаются Израилем и представителями ХАМАС на территории Египта. По данным Kan, в эту страну отправился Ронен Бар, глава израильской Shin Bet (агентства безопасности Израиля), поэтому ближайшие часы действительно могут стать решающими для заложников обеих сторон.

Напомним, что в это время военные действия в Газе продолжаются. "Телеграф" уже писал, что военные ЦАХАЛ обнаружили террористический тайник на территории одной из газовых больниц. Действия террористов уже назвали "преступлением против человечества".

Также ранее сообщалось о предварительных договоренностях по обмену заложников в количестве 100 человек. Переговоры касались исключительно женщин и детей.