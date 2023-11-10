Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными: премьер озвучил дальнейшую судьбу Газы

В Израиле не хотят, чтобы сектор Газа в будущем представлял опасность

Израильская армия готова на обмен заложниками с боевиками ХАМАС. Речь идет о 100 израильтянах, которых захватили в плен 7 октября и удерживают в секторе Газа.

Об этом сообщает "Аль-Арабия" и Al Hadath со ссылкой на собственные источники. А в ЦАХАЛ сообщили, что обмен состоится в формате 1:1, передает Александр Невзоров.

Так, власти Израиля и главари ХАМАС пришли к соглашению о гуманитарном обмене. Израиль готов освободить 100 палестинский женщин-заключенных и детей в обмен на такое же количество женщин и детей, которых удерживают боевики ХАМАС в своих тюрьмах.

По данным СМИ, власти Израиля были согласны на обмен пленными только в том случае, если количество заложников ХАМАС будет "достаточно большим". На данный момент известно, что боевики удерживают в плену 240 заложников, захваченных во время атаки на Израиль.

Тем временем в Израиле заявили, что после ликвидации ХАМАС намерены установить полный контроль над сферой безопасности в секторе Газа и провести демилитаризацию. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel. По его словам, это нужно для того, чтобы в дальнейшем сектора Газа не представлял угрозу для Израиля.

Напомним, что в плену у боевиков ХАМАС погибла гражданка Германии Шани Лук. Девушка стала самой известной пленницей, а видео с жестоким обращением с ней разошлось по сети. Также известно, что посредникам удалось освободить только четырех заложников: двоих американцев 20 октября и двоих израильтян 23 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия Израиля дошла до "сердца" Газы. Лидер ХАМАС Яхья Синвар прячется в бункере под землей.