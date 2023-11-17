Мінус ще один лідер ХАМАСу: Ізраїль почав нову фазу операції в Газі

ЦАХАЛ діє чітко та рішуче

Ізраїль продовжує наземну операцію у секторі Газі, значну частину територій якого контролює ЦАХАЛ. У пʼятницю, 17 листопада, стало відомо, що високопоставленого представника бойовиків ХАМАСу Ахмада Бахара було вбито.

Декілька днів тому лідер терористів отримав тяжкі поранення внаслідок авіаудару. Про це пишуть i24news.

Водночас бойовики ХАМАСу офіційно не підтвердили інформацію про загибель свого лідера Ахмада Бахара. Він був головою Ради Шури (орган, який обирає політбюро ХАМАСу) та з 2006 року віцеспікером законодавчих зборів Палестинської автономії та головою законодавчих зборів Гази.

Високопоставленому представнику ХАМАСу було 76 років. ЗМІ також зазначають, що він був батьком 13 дітей.

Попередню інформацію іноземні ЗМІ отримали від головного речника Армії Оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніеля Хагарі у четвер увечері. Він підтвердив значні наступальні операції на підземні об'єкти в Газі, включаючи місця, де ховалися високопосадовці ХАМАСу.

Хоча Хагарі не підтвердив, хто був ліквідований, він сказав, що ці об'єкти були серйозно пошкоджені та терористична організація ХАМАС намагалася приховати наслідки атак.

ЦАХАЛ почав наступну фазу наземної операції

Армія Оборони Ізраїлю повідомила, що взяв під повний контроль західну частину міста Газа і почала наступну фазу наземної операції.

Звіт про операцію ЦАХАЛ в Газі станом на 16 листопада

"Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже рішуче", – зауважив голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галант, не вдаючись у подробиці операції.

Водночас повідомляють, що Ізраїль та ХАМАС домовились про триденне перемир'я, як пише Al Arabiya.

Переговори про звільнення заручників припинено

Стало відомо, що ХАМАС припинив переговори про звільнення заручників. Про це заявив посол Ізраїлю в росії Олександр Бен Цві, повідомляє Інтерфакс.

"У нас зараз, наскільки я знаю, немає жодних переговорів, ХАМАС припинив їх за своєю ініціативою", — сказав він.

При цьому бойовики відмовилися навіть надати список полонених та інформацію про їхній стан.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль та бойовики ХАМАСу перебували у стані переговорів щодо звільнення заручників. Головним питанням був ймовірний обмін по формулі "діти на дітей".

Також у середу, 16 листопада, стало відомо, що ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу. Мережею активно ширилось відео вибуху.