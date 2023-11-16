Тотальної війни не вийде: Іран залишив ХАМАС наодинці з Ізраїлем

В Ірані незадоволені несподіваним рішенням ХАМАС напасти на Ізраїль

Іран відмовився вступати у війну проти Ізраїлю за ХАМАС. При цьому він вимагає від угруповання припинити публічно закликати Тегеран та "Хезболлу" приєднатися до війни.

Як пише Reuters з посиланням на свої джерела в ХАМАС, верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї під час розмови з одним із лідерів палестинського руху Ісмаїлом Ханією заявив, що його країна не влізатиме в цю війну.

"Ви не попередили нас про напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не вступимо у війну від вашого імені", — заявив він "твердо та рішуче".

При цьому Хаменеї сказав, що Тегеран продовжить надавати політичну та моральну підтримку. Також він вимагає від Ханії змусити замовкнути ту частину ХАМАС, яка вимагає повноцінного втручання Ірану у війну проти Ізраїлю.

Видання також пише, що "Хезболла" теж була не готова до війни проти Ізраїлю, через що навіть не приводила в стан бойової готовності ті сили, які були в прикордонних населених пунктах.

Нагадаємо, що на цей час військові дії в Газі продовжуються. "Телеграф" вже писав, що військові ЦАХАЛ виявили терористичну схованку на території однієї з газових лікарень. Дії терористів вже назвали "злочином проти людства".

Також раніше повідомлялося про попередні домовленості щодо обміну заручників у кількості 100 осіб. Переговори стосувалися виключно жінок та дітей.