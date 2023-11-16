Тотальной войны не выйдет: Иран оставил ХАМАС наедине с Израилем

В Иране недовольны неожиданным решением ХАМАСа напасть на Израиль

Иран отказался вступать в войну против Израиля на стороне ХАМАС. При том он требует от группировки прекратить публично призывать Тегеран и "Хезболлу" присоединиться к войне.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники в ХАМАС, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи во время разговора с одним из лидеров палестинского движения Исмаилом Ханией заявил, что его страна не будет влезать в эту войну.

"Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени", — заявил он "твердо и решительно".

При этом Хаменеи сказал, что Тегеран продолжит оказывать политическую и моральную поддержку. Также он потребовал от Хании заставить замолчать ту часть ХАМАС, которая требует полноценного вмешательства Ирана в войну против Израиля.

Издание также пишет, что "Хезболла" тоже была не готова к войне против Израиля из-за чего даже не приводила в состояние боевой готовности те силы, которые находились в пограничных населенных пунктах.

Напомним, что в это время военные действия в Газе продолжаются. "Телеграф" уже писал, что военные ЦАХАЛ обнаружили террористический тайник на территории одной из газовых больниц. Действия террористов уже назвали "преступлением против человечества".

Также ранее сообщалось о предварительных договоренностях по обмену заложников в количестве 100 человек. Переговоры касались исключительно женщин и детей.