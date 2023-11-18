Футболісти пішли проти УЄФА: Ізраїль та Польща вшанували пам’ять жертв ХАМАСу, попри заборону (відео)

Поляки та ізраїльтяни наплювали на рішення УЄФА

УЄФА заборонив молодіжним збірним Ізраїлю та Польщі вшанувати хвилиною мовчання пам'ять жертв теракту ХАМАС 7 жовтня.

Однак футболісти обох команд обійшли цю заборону. Про це повідомив користувач Майкл Вайнгардт у Twitter, а сам момент потрапив у трансляцію поєдинку.

Після стартового свистка футболісти обох команд зупинилися та опустили голову, провівши "хвилину мовчання" прямо під час матчу. Таким чином гравці вшанували пам’ять жертв терористів.

Додамо, що гра завершилася мінімальною перемогою поляків із рахунком 2:1. Польська молодь лідирує у відбірковій групі D, команда Ізраїлю йде останньою, щоправда, має матчі в запасі.

До речі, українська "молодіжка" успішно виступає у кваліфікації на молодіжне Євро-2025. Наша команда має 4 перемоги у 4 матчах, у тому числі над Англією.

Нагадаємо, після нападу ХАМАС Ізраїль у відповідь розпочав наземну операцію в секторі Газа, значну частину територій якого контролює вже ЦАХАЛ. У п’ятницю, 17 листопада, стало відомо, що високопоставленого представника бойовиків ХАМАС Ахмада Бахара було вбито.